أبوالشوارب: نيجريدو باقٍ مع النصر حتى بعد اعتزاله

أهدى عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر، إنجاز الفوز ب«كأس الخليج العربي» إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجموعة طيران الإمارات، نائب رئيس النادي، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد رئيس مجلس إدارة نادي النصر؛ لدعمهم الكبير والمتواصل لقلعة العميد، مشيراً إلى أن سمو الشيخ حمدان كان أكثر الفرحين باللقب وبفرحة الجماهير النصراوية التي كانت تتشوق لاعتلاء منصات التتويج، وعودة العميد للمكانة التي تليق به وبتاريخه.

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومتابعته الدائمة؛ أسهمت فيما وصلت إليه الكرة النصراوية من تفوق وتميز.وأكد أن الكرة النصراوية كانت بحاجة ماسة للفوز؛ لكسب شخصية البطل.

وأضاف: سعادتنا كبيرة بفرحة الجماهير النصراوية وهي التي تعد وقود الحماس في الفريق، وهي التي تدعم وتشجع القائمين عليه، ووعد بمواصلة التفوق والتميز والعودة بالنصر إلى مكانته الطبيعية، والتي تليق به محلياً وخليجياً وعربياً.

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وكشف أبو الشوارب عن كواليس التعاقد مع المدرب كرونوسلاف، مؤكداً أن إدارة شركة كرة القدم، قامت بالاستماع إلى رؤية العديد من المدربين في دبي، ومن أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز، والكرواتي زوران مدرب العين؛ لكن رؤية المدرب كرونوسلاف اتفقت مع رؤية الإدارة .

وفيما يتعلق بتصريحه الشهير «انتظرونا بعد 2019»، قال أبو الشوارب: الحمد لله كنا على ثقة في العمل الذي نقوم به؛ حيث عمل الكل بروح الفريق الواحد من مجلس إدارة وفنيين وغيرهم.

ولفت أبو الشوارب إلى أن الفريق أحرز بطولة، وهو ما يعني أن الجميع أدى ما عليه، وعن عقد المهاجم نيجريدو قال: اللاعب لا يزال على ارتباط بعقد مع الفريق لمدة 6 شهور، وحتى لو اعتزل اللعب سيتواجد مع الفريق للعمل إدارياً أو فنياً.

وعن وجود لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، قال: هذا الجانب من اختصاص المدرب ولو كان له رؤية في ذلك فنحن سنلبي طلباته.