بداية قوية لمنتخب الرماية في كأس أمير الكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”



حقق منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» خلال مشاركته في بطولة كأس أمير الكويت للرماية والتي حظيت بمشاركة 61 رامياً من أفضل رماة العالم ومعظمهم من المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية.

وحقق الرامي ظاهر العرياني في الأدوار التأهيلية «الجولات الخمس» 116 طبقاً، وهو أفضل رقم عربي وثاني أفضل رقم في البطولة وبفارق طبق واحد عن البطل التشيكي ديفيد كوستلفسكي متصدر التأهيلي وصاحب ذهبية البطولة، ويؤكد ذلك أن المشاركة كانت إيجابية، رغم احتلال العرياني المركز الخامس في النهائيات. كما أن نتائج باقي الرماة كانت إلى حد ما مشجعة إجمالاً، ليعرف كل رام منهم أين هو موقعه بين الرماة، ويعيد ترتيب أوراقه قبل اختيار الرماة الذين سوف يمثلون المنتخب في المرحلة المقبلة لا سيما وأننا مقبلون على المشاركة في البطولة العربية بالمغرب لرماية الأطباق، والبطولة العربية «لجميع الأسلحة» بجمهورية مصر العربية وكؤوس العالم بكل من قبرص والهند وأذربيجان تباعاً إلى جانب عدد من بطولات الجائزة الكبرى.

من جهته، أشاد عبدالله سالم بن يعقوبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والآسيوي بتواجد رماتنا مع رماة الكويت في هذه البطولة التي تحمل اسم أمير الكويت والتي أصبحت محل اهتمام معظم الرماة ليس على الصعيد العربي أو القاري بل وعلى الصعيد العالمي.

واشاد ابن يعقوب بأداء الرامي ظاهر العرياني في البطولة متمنياً أن يواصل تطوير مستواه، كما أعرب عن أمله في ان يبذل كل رام من رماة منتخب التراب أقصى جهد ممكن لتحسين نتائجه وتطوير مستواه، فليس من المقبول أن يغيب رماتنا عن منصات التتويج في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه الفريق من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي،والمتابعة الحثيثة من الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية.

ووجه العوضي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه اللامحدود للفريق وإلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم على رئاسته لفريق فزاع للرماية وحرصه على إعداد الفريق.