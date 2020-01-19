ماونت: تعرضت لتنمر المدافعين وتمنيت عضلات تراوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

يعتقد كابتن فيتيس أرنهيم الهولندي جورام كاشيا أن نجم تشيلسي الشاب ماسون ماونت هو أفضل من مر عليه من مواهب تشيلسي، ويقول المدافع الجورجي: استعار النادي الكثير من لاعبي أكاديمية تشيلسي عبر السنين لكنني لا أتذكرهم جميعاً، ماسون وحده كان أفضل من شاهدته.

كان ماسون ماونت في سن ال18 عندما سلك طريق الإعارة في أرنهيم صيف 2017 ويقول عن تجربته: «دخلت غرفة الملابس وكان فيها الكثير من النجوم، كنت صبياً تحت الاختبار لذا صافحت الجميع، قال لي الكابتن كاشيا بعد نهاية الموسم عن رأيه في لحظة مشاهدتي: «لم أصدق أن النادي تعاقد مع هذا الصبي، يبدو تائهاً».

وتابع ماونت: بدوت حتماً خائفاً ومتوتراً وصغير الحجم ويافعاًَ، لكن في نهاية الموسم تم اختياري كأفضل لاعب في العام من قبل المشجعين بعد تسجيل 14 هدفاً. كاشيا قال لي لاحقا إنه كان مخطئاً وهذا يعني أنني ربحت معركتي الأولى.

ماسون الآن في سن ال 21 وخاض منذ انضمامه لأكاديمية البلوز بعمر 6 سنوات الكثير من المعارك حتى أن والده توني اقترح عليه مرة الانتقال لناد آخر، لكن مهاجم الوسط الآن ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب فرانك لامبارد ومن المرجح أن يكون أساسياً في منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.

أمضى ماونت الموسم الماضي معاراً في ديربي كاونتي بالدرجة الأولى وعانى التنمر والضرب ويضيف ضاحكاً: في إحدى المرات واجهت مدافعاً مخضرماً ولا شك أنه سخر من حجمي وظن أنني لن أصمد أمام عرقلاته لكنني قلت في نفسي هذا اختبار شخصية وعلي فرض نفسي، ركزت وعرفت ما هي حركته التالية وسجلت، وعندما عدت محتفلاً مررت من أمامه وقلت له كلمة ألزمته الصمت طوال المباراة. ويضيف: تمنيت لو كانت عندي عضلات أداما تراوري (لاعب وولفرهامبتون) لكنني لن أستطيع ذلك لذا علي التركيز على ذكائي.

والد ماسون كان مدرباً لفريق هافانت تاون للهواة وسنوات ابنه الأولى كانت في حافلة الفريق الباردة لكنه قبل 6 سنوات اقترح على ابنه ترك تشيلسي: «قلت لماسون إن تشيلسي لم يستخدم خريج أكاديمية منذ جون تيري وأنه لا فرصة لديه، لكنه أجاب: سأكون اللاعب المقبل من الأكاديمية، لن أترك تشيلسي.