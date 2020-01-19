اخبار الرياضه

كوندي حزين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي حزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الإسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي، عن حزنه على عدم فوز فريقه بكأس الخليج العربي وذلك في أول ظهور للاعب مع ناديه الجديد، الذي انضم إليه منذ أيام قليلة في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء: لست سعيداً بتزامن ظهوري الأول مع فريقي الجديد مع خسارة لقب كأس الخليج العربي، ولكن علينا الآن التركيز أكثر في مبارياتنا المقبلة، خاصة أن لدينا مباراة قوية بعد أيام قليلة مع الشارقة في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، وعيوننا على الفوز بهذه المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوندي حزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا