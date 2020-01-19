شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي حزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الإسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي، عن حزنه على عدم فوز فريقه بكأس الخليج العربي وذلك في أول ظهور للاعب مع ناديه الجديد، الذي انضم إليه منذ أيام قليلة في صفقة انتقال حر.
وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء: لست سعيداً بتزامن ظهوري الأول مع فريقي الجديد مع خسارة لقب كأس الخليج العربي، ولكن علينا الآن التركيز أكثر في مبارياتنا المقبلة، خاصة أن لدينا مباراة قوية بعد أيام قليلة مع الشارقة في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، وعيوننا على الفوز بهذه المباراة.
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