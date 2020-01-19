وعد نديم بطلة السباق الرئيسي بمهرجان محمد بن زايد للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الوثبة: محمد مصطفى

سيطرت خيول إسطبلات الوثبة على مجريات السباق الرئيسي لمهرجان محمد بن زايد للقدرة، أمس، وتوجت الفارسة وعد نديم بلقب السباق، الذي أقيم في قرية الإمارات للقدرة على مسافة 120كيلومتراً، في ختام المهرجان الذي نظم شكراً وتقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية.

وتألقت خيول «الوثبة» العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من السباق، وتوجت الفارسة وعد نديم ممتطية صهوة الجواد «كاشمير اسالم»، مسجلة زمناً قدره 4.13.31 ساعة، وتلتها بفارق ثانية واحدة زميلتها بالإسطبل الفارسة ماسة عدنان ممتطية صهوة الجواد «تاج مالابو» واحتلت المركز الثالث بفارق ثانية الفارسة خديجة أحمد محمد يوسف ممتطية افرس «اتش اتش لونا».

وعقب السباق توج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات في القرية.

وأعربت الفارسة وعد نديم، عن سعادتها البالغة بتحقيق اللقب وقالت: سعادتي لا توصف بتحقيق لقب غال جداً لأنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أنه النسخة الأولى من الحدث، وبالتالي أصبح اللقب تاريخياً بامتياز.

وأكدت البطلة، أن تعليمات المدرب القدير علي الجهوري كانت وراء تحقيق اللقب، وقالت: تعليمات المدرب كانت واضحة وساعدتنا على اجتياز جميع المراحل بنجاح.

وبدروها اعتبرت الفائزة الثانية خديجة محمد يوسف، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فأل خير عليها وعلى زميلاتها في إسطبلات الوثبة.

ويذكر أن خديجة، كانت صاحبة المركز الثاني في سباق السيدات الذي دشن أول أيام المهرجان، وجاءت ماسة عدنان الأولى في ذلك السباق.

من جهته، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، عكس مدى حب الذي يكنه الجميع، وخاصة الرياضين، لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي ولقيادتنا الرشيدة وحكومتنا، وقال: سعداء بالمشاركة ونجاح المهرجان في نسخته الأولى، وبالمشاركة الواسعة من الفرسان والفارسات ومحبي رياضة الفروسية وتنظيم رائع تستحق عليه اللجنة المنظمة الإشادة، وتغطية إعلامية كبيرة ومميزة يشكر عليها الإعلام على الرغم من ازدحام الأجندة الرياضية في أبوظبي.

وأشار العواني إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للأحداث الرياضية، أسهم في فوز العاصمة أبوظبي بجائزة السياحية الرياضية الرائدة في العالم، مؤكداً أن دعم سموه يعطينا هذا النجاح والزخم الكبير في كل حدث يحمل اسم أو رعاية ولي عهد أبوظبي. وهنأ العواني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالناموس والفوز الغالي في النسخة الأولى من المهرجان، لاسيما أن الفوز جاء عن جدارة بفوز خيول الوثبة بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.