شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش شاهد للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المفارقات أن الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب منتخب الإمارات الحالي، والنصر سابقاً، كان شاهداً للمرة لثانية على تتويج «العميد»، بعدما تواجد أول أمس في المدرجات، في حين كان مدرباً موسم 2014-2015، عندما قاد النصر للفوز بثنائية كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفانوفيتش شاهد للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.