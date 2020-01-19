البلوشي بطل تحدي أبوظبي العالمي لزوارق اللاسلكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حظي تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية بنجاح كبير من خلال الختام المذهل للحدث الذي صنع نجاحه 147 زورقاً في المنافسة.

وحقق السباق الذي أقيم برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مستويات عالية من النجاح، خاصة أن السباق قد أقيم على مدار يومين انطلقت من خلالهما الفئات الخمس في 71 سباقاً اتسمت بكل عناصر التميز والإثارة.

وتألق الإماراتي ناصر البلوشي في المسابقة بإحراز المركز الأول ولقب فئة الإف، وأيضاً المركز الثاني في فئة الكات مران الإتش، في حين حقق لقب فئة الإتش والإي ريجر داوود وانجون من تايلاند، وحل في فئة الإي ويروت بونجات من تايلاند والذي حقق أيضاً لقب فئة الجي، وساهمت الزوارق المشاركة في صناعة جو ممتع من التحدي والمنافسة على مياه كاسر الأمواج على مدار يومين وأيضاً صناعة الإقبال والمتابعة للبطولة من الصباح والمساء طيلة المراحل المختلفة للسباقات، وكان العنوان الأبرز هو السرعات العالية للزوارق حيث وصلت سرعة الزوارق في فئة الآي أقوى فئات البطولة إلى 110 كيلومترات في الساعة وذلك من خلال المسار الذي بلغ طوله 400 متر على كاسر الأمواج.

من جهته، هنأ سالم الرميثي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بنجاح البطولة وتفوقها الفني الكبير، لاسيما أنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الإمارات، وشدد على أن أهم عنصر للنجاح كان الحضور الكبير للمتسابقين والإقبال على المشاركة في التحدي، وقال: منذ لحظة الإعلان عن البطولة قبل أشهر من الآن فتحنا باب التسجيل أمام المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكان الإقبال كبيراً حيث إننا رصدنا وصول عدد المسجلين إلى أرقام عالية، ووفقنا في أن نستضيف أكبر عدد ممكن من المشاركين في الحدث. وكشف الرميثي عن أن أرقام البطولة كانت ستصل لأعداد أكثر ضخامة خاصة أن عدداً كبيراً من المسجلين كان يرغب في أن تقام البطولة في وقت متقدم من الموسم، وقال: واجهنا طلبات كثيرة بتغيير موعد البطولة، ولكن كنا قد اخترنا هذا التاريخ مبكراً وتم تحديده بحيث يكون ملائماً لمن يرغب في المشاركة، والآن رأينا أن عدداً كبيراً من المشاركين عبروا عن رضاهم الكبير بهذه المسابقة ورغبة عارمة في تكرار زيارة الإمارات مرة أخرى، هناك عدد كبير من المتسابقين حضر هنا للمرة الأولى وقد رأينا أن الانبهار والابتهاج بالإمارات هو عنصر مشترك لدى كل من حضر.

تفوق إماراتي

وعبر الرميثي عن رضاه لما قدمه أبناء الإمارات في هذه المسابقة خاصة المراكز الأولى والتفوق الذي حققوه في فئات البطولة وقال: لم يتوقف متسابقونا عند حاجز المشاركة فقط في أول تحد عالمي للزوارق اللاسلكية وإنما تجاوزوا ذلك لحصد منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى والدليل هو ناصر البلوشي الذي تألق في أكثر من فئة وقدم أداء متميزاً في هذه البطولة، نحن نرى أننا قد ساهمنا في صقل مهارة وقوة المتسابقين الإماراتيين في البطولة خاصة بإحضار المنافسة إلى هنا للمرة الأولى.

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تدريبات الأشهر الثلاثة

حقق المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي إنجازاً مستحقاً في أول مشاركة عالمية تقام في الإمارات بعد أن أحرز لقب فئة الإف والثاني في فئة الكات مران، ليكون بذلك أول شاب من الإمارات يتوج بالمراكز الأولى في التحدي العالمي، وسجل لنفسه تاريخاً جميلاً في البطولة التي بدأت في الانتشار وتسجيل الحضور لها في مختلف أنحاء العالم وبشكل ثابت، وأكد البلوشي أن التجهيز والإعداد من أجل المشاركة قد بدأ منذ أشهر طويلة خاصة مع لحظة إعلان النادي عن إقامة البطولة، وقال: منذ تأكيد النادي لاستضافة الحدث واعتماد التاريخ، قمت بإعداد معسكر تدريبي لي ولزملائي المتسابقين حيث كنا نخوض طيلة ثلاثة أشهر وبشكل أسبوعي وأحياناً شبه يومي التدريبات على مسار مشابه لمسار السباق هنا، كنا نحاول الاستفادة من أخطائنا وتسجيل أرقام أفضل في كل مرة، ووفقنا في ذلك حيث كان آخر معسكر لنا قبل إقامة هذه البطولة بخمسة أيام فقط. وقال: يكفي أن أشيد بما قدمه بقية المتسابقين جمعة الطاير وخالد الفلاسي حيث تمكنا من الوصول للنهائيات ولكن لم يوفقا في الوصول للمنصة، حيث حل جمعة في المركز الرابع في فئته، أعتقد بأن هذه الرياضة في طريقها لانتشار أفضل ولحضور أكبر في المستقبل. ووجه البلوشي الشكر إلى نادي أبوظبي البحري الذي وفر كل عناصر النجاح والتميز للبطولة وأيضاً البيئة المناسبة من أجل إقامة السباق في الصورة المثالية والناجحة.

أرقام

147 زورقاً حضرت في البطولة على مختلف الفئات الخمس بواقع 36 متسابقاً حيث كانت الفرصة متاحة لمشاركة أي متسابق بأكثر من ثلاثة أو أربعة زوارق في نفس الوقت.

71 سباقاً مختلفاً أقيمت على مدار يومين حيث انقسمت بين تصفيات تمهيدية ونصف نهائي ونهائي في الفئات الخمس المختلفة للبطولة.

4 محترفين من الإمارات شاركوا في البطولة هم ناصر البلوشي، خالد الفلاسي، جمعة الطاير ومحمد ثروت.

13 سنة هو عمر أصغر متسابق شارك في المسابقة وهو فهد عبد العزيز من الكويت والذي حل رابعاً في فئة النوفو.