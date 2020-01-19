الفـردان: كـرونـوسـلاف غـير النـصـــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر حبيب الفردان عن سعادته بتتويج فريقه بلقب «كأس الخليج العربي» للمرة الثانية وهو أيضاً الثاني له مع الفريق، مؤكداً أن المدرب كرونوسلاف استطاع أن يغير النصر، ويفجر طاقات اللاعبين، ويسير بهم نحو الطريق الصحيح.

وتمنى أن يواصل الفريق مشواره نحو المزيد من الألقاب، مؤكداً أن النصر رد على الجميع في الملعب، واستطاع أن يحصد البطولة، ونمتلك طموحاً كبيراً بالمنافسة على لقب الدوري.

من جهته، قال الحسين صالح لاعب النصر العائد من الإعارة من نادي الوحدة، إن فريق النصر استطاع أن يحصد اللقب عن جدارة، ومن الآن أصبح التفكير في الدوري؛ حيث تعد «كأس الخليج العربي» دافعاً قوياً من أجل الأفضل.

وفيما يتعلق بتجربته مع الوحدة، قال: هي تجربة كانت أكثر من ممتازة، وكانت عودتي بسبب غياب محمود خميس، وكانت إيجابية للغاية بالعودة للانتصارات من جديد، والحصول على اللقب.