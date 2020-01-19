شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب الشركات 27 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة كوربوريت سبورتس، عن تنظيم النسخة الثانية من دورة الألعاب الرياضية للشركات، التي تقام فعالياتها في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الخليج التجاري في دبي، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير/ شباط المقبل، وتضم 23 رياضة مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، ومحمد الحصري المدير التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس المنظمة للدورة، وسايمون سيوارد مدير الرياضة والصحة البدنية، وإبراهيم مغربل من «جود بليس فور وورك» راعية الحدث.

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