شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خوري: «فالنا الدروي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، موجهاً التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، مؤكداً أنه لولا دعم سموه لما وصل النصر إلى هذه النتيجة.
وأضاف في تصريحات عقب نهاية اللقاء: أبارك للفريقين على الأداء الرجولي داخل الملعب، وهو أداء يفتخر به بدولة الإمارات، لكن في النهاية تمكن النصر من التتويج باللقب. وأضاف: من حق الجمهور أن يفرح بعد فترة من عدم الحصول على الألقاب.
وتحدث خوري عن المدرب كرونوسلاف قائلاً: نتائج الفريق في بداية الدوري لم تكن على قدر طموح الإدارة لذلك قررنا التعاقد مع كرونوسلاف، وهو استطاع أن يغير الفريق ويعيده من القاع إلى المربع الذهبي، وأضاف: بعد الحصول على الكأس فالنا الدوري إن شاء الله.
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