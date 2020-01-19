فوز الحمرية والعربي في «الهواة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انتزع الحمرية فوزاً صعباً من مضيفه مسافي بهدف قاتل خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأخير في ختام مواجهات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى «الهواة». وسجل الحمرية هدف الفوز في الدقيقة 88 حمل توقيع محمد بن غريب الشيبة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 15 نقطة، وبقي مسافي متذيلاً من دون نقاط.

وعلى ملعبه، حقق العربي فوزاً مستحقاً على ضيفه الذيد بهدفين سجلهما فارس الجابري في الدقيقة 31، والبرازيلي اليكسندر في الدقيقة 52، وبهذا الفوز يرفع العربي رصيده إلى 12 نقطة ويبقى الذيد بنقاطه ال 7 السابقة، وأدار المباراة الحكم علي الزرعوني.