طيران الإمارات تهنـئ العمـــيــد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الحساب الرسمي لشركة طيران الإمارات على «تويتر» التهنئة لنادي النصر بمناسبة تتويجه بلقب كأس الخليج العربي، وقال الحساب الرسمي للشركة: تهانينا لنادي النصر للفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم. نفتخر بدعمنا المتواصل لكأس الخليج العربي منذ 2015، ويعبر هذا الدعم عن التزامنا بدعم كرة القدم في دولة الإمارات وتحقيق التواصل بين نوادي كرة القدم وجماهيرها.

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