شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: جاهز للشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر أحمد خليل لاعب شباب الأهلي عن حزنه لعدم تواجده في صفوف الفريق خلال مباراة النهائي؛ بسبب الإصابة، وقال اللاعب: سأكون جاهزاً في المباراة المقبلة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي أمام الشارقة.

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