شكرا لقرائتكم خبر عن «الناموس بوراشد» يزين قمصان اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقب نهاية المباراة خرج لاعبو النصر من غرفة الملابس وهم يرتدون قمصاناً عليها صورة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، مدونة عليها عبارة «الناموس بوراشد»، ليهدوا اللقب إلى سموه، بعد دعمه الكبير والمتواصل للنادي.

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