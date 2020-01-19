شكرا لقرائتكم خبر عن هدف رأسي تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح يوسف جابر لاعب شباب الأهلي اللاعب الثاني الذي يسجل في نهائي «كأس الخليج» هدفاً من كرة رأسية؛ وذلك بعد هدف غرافيتي لاعب شباب الأهلي السابق في مرمى فريق الجزيرة بنهائي موسم 2013-2014.

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