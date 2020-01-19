شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب إسطبلات «إم أر إم» و«إم 7» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد السبوسي، مدرب إسطبلات «إم أر إم» و«إم 7»، انسحاب فرسان الإسطبلين من السباق، عقب عملية فحص الخيول في المرحلة الثانية، وذلك في تصريحات إعلامية. وقال: لاحظنا أن قراءة وتسجيل نبض خيولنا في الأجهزة تختلف عن الواقع، وفي المقابل هناك خيول أقل من خيولنا يتم فحصها في أجهزة مختلفة، وتجتاز الاختبار بنجاح، ولذا اتخذنا قرار الانسحاب بناء على هذا الوضع.

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