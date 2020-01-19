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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 19/01/2020

حسان العبيدلي النصر هالعام افراح والسعاده من نصر اليا نصر واليا نصر

بالعطا والروح بعزوم واراده لو خسر يقدر يعود وينتصر

قهوته ساده وغيرها زياده هذا هو نادي النصر بالمختصر [email protected]

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