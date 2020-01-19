الحمرية بطل سباق التجديف الحديث في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



توج فريق الحمرية بلقب الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بمشاركة 60 متسابقاً من الجنسين يمثلون أندية التجديف.

استطاع فريق الحمرية مواصلة مسيرة التميز واحتكار المراكز الأولى في جميع فئات السباق على مستوى الجنسين، وحل فريق أبوظبي في المركز الثاني ونال فريق رأس الخيمة المركز الثالث. وعقب انتهاء السباقات قام أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة باتحاد الامارات بجانب جاسم هيكل رئيس لجنة التجديف الحديث بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وقدم إبراهيم إنابة عن الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة البحري التهنئة للفائزين، وأعرب عن سعادته بالتنافس القوي الذي شهدته البطولة ما يؤكد على استمرارها السنوي من منطلق تنويع الانشطة البحرية في المنطقة ونشر رياضة التجديف الحديث التي تعتبر إحدى الرياضات الاولمبية، وأشار إلى أن سباق الفجيرة يعد المحطة الثانية من عمر البطولة التي تشتمل على 6 جولات.