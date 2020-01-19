أرقام مميزة في السباق الخامس بمضمار العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

توج الجواد «أونوارد» من إسطبلات العجبان التابعة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بلقب شوط «الصاروج» الثالث لمسافة 2000 متر في زمن وقدره 2:18.32 دقيقة، وبفارق طول «رأس» عن صاحب المركز الثاني «أر بي جرينيد».

كما نال الجواد «صافن الريف» من إسطبلات العجبان التابعة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان شوط «الخبيصي» الخامس مسجلاً زمناً وقدره 2:04.89 دقيقة لمسافة 1800 متر وبفارق طول «عنق» عن صاحب المركز الثاني «الغربي»، فيما تمكن المهر «رحال الوثبة» من ياس للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الفوز بلقب شوط المرخانية «الرابع» قاطعاً مسافة 1800 متر في زمن وقدره 2:03.25 وبفارق طول 10.75 عن صاحب المركز الثاني «بسمة».

كما ظفر الجواد «روعة» من الوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشوط السرعة «الرئيسي» لمسافة 1000 متر.

جاء ذلك في السباق الخامس لهذا الموسم الذي أقيم يوم أمس الأول بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، والذي تألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، فيما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة بمشاركة 105 خيول.

وشهد الحفل محمد راشد الناصرى مدير عام نادى العين للفروسية وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة وقاموا بتتويج الفائزين، كما حضر السباق 7 آلاف متفرج ونجح شخصان فقط في ترشيح 5/6 ونالا جائزة مالية قدرها 5 آلاف درهم، كما استطاع 42 فرداً من ترشيح 4/6 وحصل كل واحد منهم على 700 درهم، فيما لم يتمكن أحد من ترشيح 6/6.

وتوج الخيل «انتيمو» لماجد بن مصبح المهيري بشوط المهجنة الثاني «الجيمي» لمسافة 2000 متر مسجلاً زمناً وقدره 2:04.38 دقيقة كسر به الرقم السابق المسجل باسم «سكاي جازر» في زمن وقدره 2:5.47 دقيقة في 2016.

وكان الحفل الخامس قد انطلق بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة ونجح فيه المهر «دبليو إم إيه عفر» لناصر عبدالله الراسبي في الحصول على المركز الأول محققاً زمناً وقدره 1.35.29 لمسافة 1400 متر. فيما حقق الجواد «دبليو إم إيه فورته» لخليفة أحمد المزروعي لقب شوط القطارة السادس، قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن وقدره 1:49.61.