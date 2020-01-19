مواجهة مصيرية للأولمبي مع أوزبكستان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: سالم النقبي

يخوض منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم في الخامسة والربع بتوقيت الإمارات عصر اليوم الأحد مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره منتخب أوزبكستان باستاد راجا مانجالا في العاصمة بانكوك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويدخل منتخبنا المباراة بشعار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة للمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد ممثلين عن قارة آسيا إضافة إلى منتخب اليابان مستضيف البطولة.

فنياً، أعلن الجهاز الطبي جاهزية علي صالح للمباراة بنسبة عالية جداً حيث تبقى مسألة مشاركته في يد الجهاز الفني، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في لقاء الأردن.

وجاء تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من تعادل سلبي أمام فيتنام وفوز على كوريا الشمالية بهدفين دون رد وتعادل إيجابي مع الأردن بهدف لهدف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من تعادل مع إيران بهدف لهدف وفوز على الصين بهدفين دون رد وخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين لهدف.

وأكد ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي جاهزية كافة اللاعبين لخوض المباراة اليوم، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة، وأن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى يؤهلهم إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال سكورزا خلال المؤتمر الصحفي إن مواجهة أوزبكستان تختلف تماماً عن مباريات مرحلة المجموعات، خاصة أن كل منتخب يسعى لتقديم كل ما يملك لتحقيق الفوز على اعتبار أنه لا مجال للتعويض، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين لكافة السيناريوهات سواء الأوقات الإضافية أو ركلات الترجيح.

وأشاد سكورزا بالدور الذي يلعبه الجهاز الإداري في مسألة التهيئة النفسية للاعبين والكادر الطبي والفني في إعادة تأهيل اللاعبين المصابين وتجهيزهم في الوقت المناسب.

تركيز اللاعبين

وأوضح عبد القادر حسن المشرف الإداري لمنتخبنا الوطني الأولمبي، أن مباراة ربع النهائي أمام أوزبكستان هي مباراة لاتجاه واحد، ومواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يتوجب على منتخبنا تحقيق الفوز والتفوق على منافسه إن أراد الاستمرار في البطولة والمنافسة على لقبها.

ولفت عبد القادر حسن إلى قوة وتمرس المنتخب الأوزبكي، لكنه عاد وجدد ثقته الكاملة في نجوم الأولمبي، الذين قدموا مستويات متميزة خلال مرحلة المجموعات، ونجحوا في قيادة المنتخب لاحتلال صدارة المجموعة، مضيفاً أنهم قادرون على تجاوز عقبة أوزبكستان والوصول إلى نصف النهائي.

ووجه عبد القادر حسن عدة نصائح للاعبين، أهمها التعامل مع المباراة بهدوء تام بعيداً عن التشنج والانفعال، مشيراً إلى أهمية اللياقة الذهنية في مثل هذه المواجهات التي تحتاج إلى المزيد من التركيز مع عدم تعجل الفوز، لأن الهدف يمكن أن يأتي في أي وقت من أوقات المباراة، مضيفاً أن المنتخب يملك الأدوات التي تمكنه من التفوق على منافسه وخطف بطاقة نصف النهائي.

من جهته، قال لاعب وسط العين يحيى نادر إنهم يتطلعون للوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في تايلاند، مشيراً إلى أن المنتخب بعد تأهله عبر صدارة المجموعة الرابعة، أصبح على بعد خطوة واحدة من نصف النهائي، وأنهم لن يفرطوا في هذه الفرصة وسيقاتلون بقوة من أجل حسم نتيجة المباراة.

وأشاد يحيى نادر بالأجواء الرائعة التي تسود أروقة المنتخب، مبيناً أن الجميع في روح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بحماس منقطع النظير، ويتنافسون بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة، مضيفاً أن المنافسة بين اللاعبين في مصلحة المنتخب وتوفر مزيداً من الخيارات للجهاز الفني لاختيار قائمة المباراة.

وأبان نادر أن نجوم المنتخب كلهم عزيمة وإصرار لمواصلة تقديم العروض المميزة وتحقيق النتائج الجيدة التي تمكن المنتخب من مواصلة المشوار في هذه البطولة والمضي فيها إلى أبعد مدى، والحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

عدم التفريط

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وأكد خليفة الحمادي مدافع نادي الجزيرة على عدم التفريط في فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً عزمهم على تحقيق الفوز على أوزبكستان، معتبراً أن المباراة هي الأهم في مشوار المنتخب في البطولة حتى الآن، خاصة أن مباريات مرحلة المجموعات كان التعويض فيها ممكناً حتى لو تعرض المنتخب للخسارة، لكن مواجهة أوزبكستان لا تقبل سوى نتيجة واحدة هي الفوز. وحول التحضيرات للمواجهة المهمة، كشف خليفة الحمادي أن الجهاز الفني أولى المباراة اهتماماً كبيراً، وحرص على دراسة المنافس من كل الجوانب حتى يتمكن من وضع الاستراتيجية المناسبة للتفوق عليه، كما شرح للاعبين المهام المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

وتطرق خليفة الحمادي بالحديث إلى مشاركة المنتخب في هذه البطولة، موضحاً أنها أكسبتهم خبرة إضافية وأن تصدرهم المجموعة الرابعة وضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، مؤكداً أنهم حريصون على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية المتعطشة لإنجازات كروية جديدة.

وعد بالقتال

ووعد ماجد راشد لاعب وسط اتحاد كلباء بالقتال بقوة لخطف بطاقة التأهل، مؤكداً أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف.

ووصف ماجد راشد المباراة بالمصيرية والمهمة في مشوار المنتخب في هذه البطولة، لافتاً إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى نصف النهائي يمر عبر تجاوز عقبة أوزبكستان، وأن التفوق على المنافس أمر حتمي لبلوغ المرحلة المقبلة وضمان مواصلة المشوار في سبيل تحقيق الحلم والحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.



شوطان إضافيان



نافش الاجتماع الفني بعض النقاط الخاصة بالمباراة ومراجعة اللائحة الخاصة بالنهائيات، وأوضح مراقب المباراة أن مباريات المراحل الإقصائية ستشهد لعب شوطين إضافيين في حال التعادل ثم الخضوع لركلات الترجيح، وكذلك سيتم السماح بالتبديل الرابع في الأوقات الإضافية.

وعين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام صينياً لإدارة المباراة بقيادة فو مينغ (ساحة) شي كيانغ (مساعد أول) تشاو يي (مساعد ثانِ ) ما نينغ (حكم رابع) إيفان روبيرت من أستراليا (حكم فيديو) ومواطنه بيرت جيمس (حكم فيديو مساعد) والأردني أدهم المخادمة (حكم فيديو مساعد).