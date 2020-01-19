شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة رباط الخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، الفائزين بجائزة العدد الأول لمجلة رباط الخيل.

جاءت في المركز الأول الطفلة زهرة مصطفى عبدالرحمن، وحل كمال أحمد إدريس في المركز الثاني، وأسيل أحمد فؤاد في المركز الثالث.

وتعتبر رباط الخيل أولى المجلات المتخصصة في رياضة الفروسية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تأتي بتقنية الواقع المعزز.

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