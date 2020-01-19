هجن وخيول في مهرجان زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيّد مهرجان الشيخ زايد، الكثير من الأجنحة والمنصات التي تقدم لزواره محتوى تثقيفياً عن التاريخ والموروث الحضاري الإماراتي العريق، من بينها جناح هجن الرئاسة، وجناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، اللذان يبرزان للزوار مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالهجن والخيول العربية الأصيلة، لما كانت وما زالت تمثل من أهمية كبرى لدى أبناء الإمارات.

ويمنح جناح هجن الرئاسة زوار المهرجان بشكل عام، ومحبي الهجن والمهتمين بها بشكل خاص، فرصة التعرف إلى هجن الرئاسة، وما حققته من إنجازات، ويعرّف الجناح زواره إلى مشاركات هجن الرئاسة في السباقات المحلية والدولية عبر شاشة عرض ذكية.

وفي الجناح المجاور لجناح هجن الرئاسة، يأتي جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي تعتبر مشاركاته كل عام من المشاركات المتميزة والجاذبة لزوار المهرجان.