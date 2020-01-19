سموحة يتعادل مع الإسماعيلي في الاختبار الأول لصدقي

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واصل سموحة نتائجه المتواضعة وفشل بتحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا، مكتفيا بالتعادل الايجابي مع ضيفه الاسماعيلي 1-1 السبت في المرحلة 14 من الدوري المصري لكرة القدم، في اول اختبار لحمادة صدقي مديره الفني الجديد بدلا للمستقيل حسام حسن.

تأثر اداء لاعبي الفريقين بفعل الامطار الغزيرة طوال شوطي المباراة بملعب المكس، واهدر المهاجمون عدة فرص كانت كفيلة خصوصا لاعبي سموحة حسام حسن ومحمد طلعت، ولاعبي الاسماعيلي محمد الشامي و البديل بكيتي سيلفا من غينيا بيساو.

تقدم الاسماعيلي عن طريق الناميبي بينسون شيلونغو (39)، وتعادل لسموحة ابراهيم ابو زيد مدافع الاسماعيلي بالخطأ في مرماه (71).

بتلك النتيجة رفع سموحة رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن، والاسماعيلي الى 18 نقطة في المركز العاشر .

وحقق انبي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه اف سي مصر 2-1 بملعب بتروسبورت.

تقدم انبي عن طريق إبراهيم يحيى (33)، وعادل البديل مصطفى سلطان (72 من ركلة جزاء)، ثم اعاد محمد شريف انبي للمقدمة (78).

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ورفع محمد شريف هداف انبي رصيده إلى ثمانية أهداف محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعشرة أهداف.

ورفع انبي رصيده إلى 20 نقطة صعد بهم الى المركز السادس، في حين تجمد رصيد اف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتخطى الإنتاج الحربي عقبة حرس الحدود بهدف الغيني موسى دياوارا (11) بملعب السلام.

بهذا الفوز صعد الانتاج الحربي للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز الثامن.

أهداف مباراة سموحة والإسماعيلي: