تصريحات السبت|النني يهدد بيشكتاش.. وطولان يكشف مصير هدف الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 18 يناير 2020.

بادجي: الأهلي مثل الأندية الأوروبية

صرح السنغالي أليو بادجي المنتقل حديثًا إلى الأهلي، بأن الخطوة التي أقدم عليها من الممكن أن تمنحه قفزة أكبر في المستقبل، وقال اللاعب بأن فريقه الجديد لن يخسر إذا تمت مقارنته بالأندية التي لعب لها في أوروبا.

النني يهدد بيشكتاش

ذكرت تقارير صحفية تركية أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي والمعار من صفوف آرسنال الإنجليزي، أن النني يهدد ناديه الحالي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

الخليج 365 يوضح.. هل اقترب الإسماعيلي من ضم التونسي فخر الدين بن يوسف؟

قال مصدر مقرب من اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي، إن نادي الإسماعيلي دخل في مفاوضات معه لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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أحمد مرتضى يصف ما يتعرض له الزمالك بـ" الحرب الممنهجة"

وصف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مايتعرض له فريقه بـ" الحرب الممنهجة" عبر وسائل الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.

"لن يرحل في هذا التوقيت".. طولان يكشف مصير هدف الأهلي والزمالك

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن مدافع الفريق أسامة جلال لن يرحل عن صفوف النادي البترولي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

حازم إمام: عبدالله السعيد سيكون مفيدًا للزمالك

صرح حازم إمام لاعب الزمالك السابق، بأن عبدالله السعيد يمكن أن يضيف الكثير للفريق إذا انتقل له، قائلًا أن مسيرة صالح جمعة اتخذت طريقًا معاكس تمامًا.

صلاح يتحدث عن ضغط الألقاب.. فضل كلوب..ودفاع يونايتد أمامه

تحدث محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، عن المباراة التي تجمع فريقه مع مانشستر يونايتد، مؤكدا أنها دائمًا ما تحظي بضغوط جماهيرية أكبر من أي لقاء آخر.