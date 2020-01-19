محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 18 يناير 2020 بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة مانشسرت سيتي وكريستال بالاس الدوري الإسباني أهداف ريال مدريد وإشبيلية Advertisements الدوري المصري أهداف إنبي ونادي مصر أهداف الانتاج الحربي وحرس الحدود أهداف سموحة والإسماعيلي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. تعادل سموحة والإسماعيلي.. وثنائية ريال مدريد في شباك إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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