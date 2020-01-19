حازم إمام: عبدالله السعيد سيكون مفيدًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
صرح حازم إمام لاعب الزمالك السابق، بأن عبدالله السعيد يمكن أن يضيف الكثير للفريق إذا انتقل له، قائلًا أن مسيرة صالح جمعة اتخذت طريقًا معاكس تمامًا.
وقال حازم إمام في تصريحاته لقناة "أون سبورت" الفضائية: "عبدالله يلعب الكرة الصحيحة ويحافظ على حياته بشكل دائم، على عكس صالح جمعة الذي ظن الجميع أنه سيكون الامتداد الطبيعي له، لكننا الآن نرى حديث عن نهاية مسيرة صالح، بينما يستمر السعيد في الأداء الجيد."
وتابع :"أتمنى لو انتقل عبدالله السعيد للزمالك لأنه سيكون مفيدًا للغاية بالنسبة للفريق، ربما لا يستمر على المدى الطويل لكن لمدة موسم يمكن أن يقدم إضافة كبيرة."
وواصل: "أملي أن يكون لدينا أكثر من لاعب في هذا المركز بشكل جيد، وأن يعود صالح جمعة بمستوى جيد، ويستمر أوباما في الأداء الذي يقدمه مع الزمالك."
وأعلن عبدالله السعيد تجديد تعاقده مع بيراميدز أمس الجمعة بعدما أثيرت العديد من التكهنات حول إمكانية رحيله للزمالك أو أحد الأندية الخارجية.
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