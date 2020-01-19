جوميز يكشف السبب وراء تعادل الإسماعيلي مع سموحة

كشف الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى عن سبب تعادل الدراويش مع سموحة ضمن منافسات الحولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأكد جوميز ان سبب التعادل للأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وتقدم الدراويش عن طريق شيلونجو قبل أن يتعادل الفريق السكندرى

بهدف بالنيران الصديقة عن طريق لاعب الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد .وأضاف جوميز :”علينا أن نستغل تأجيل اللقاء العربى أمام الاتحاد السكندرى فى علاج الأخطاء التى ظهرت جليا فى الشوط الثانى”.وواصل :”اللاعبون يفتقدون للثقة والدليل على ذلك حالة الارتباك التى اصابتهم بعد استقبال هدف التعادل”.وأشار :”بالتأكيد هناك عوامل آخرى أثرت على الأداء أبرزها سقوط بغزارة على أرض الملعب”.واختتم مدرب الإسماعيلي قائلاً :”لدينا مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد السكندرى لانقبل فيها أى تعثر من أجل اسعاد الجماهير التى ستؤازرنا فى المباراة”.وارتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة 18 محتلا المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز.