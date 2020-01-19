شاهد.. حقيقة رحيل وليد أزارو من الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير لاعب المنتخب الوطني السابق، عن رفض المغربي وليد ازارو الرحيل عن صفوف النادي الأهلي المصري خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري.

ونشر شوبير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً :"‏وليد أزارو تلقى اليوم عرض مغري للغاية من نادي الإتفاق السعودي لكن اللاعب رافض الرحيل في هذا التوقيت، وفي حال تمسكه بالموقف سيخرج جيرالدو للإعارة". الرحيل في هذا التوقيت، وفي حال تمسكه بالموقف سيخرج جيرالدو للإعارة".

وكانت تداولت انباء حول رغبة نادي الاتفاق السعودي في ضم اللاعب المغربي خلال الفترة الأخيرة لدعم صفوف الفريق بالنادي .



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