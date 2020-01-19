اليوم.. انطلاق فعاليات اليوم الأخبر من البطولة الأفريقية لدراجات المضمار

نتطلق اليوم في تمام الساعه التاسعه صباح فعاليات اليوم الأخير من للسخة السادسة من البطولة الافريقية لدراجات المضمار والتي تقام خلال الفتره من 16يناير وحتي 19 .



واستطاعت مصر خلال اليوم الاول الحصول علي ١1 ميدالية ٣ذهب

٥فضه ٢برونزيةوخلال اليوم الثاني اليوم 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وأربع ٩ ميداليات بواقع ذهبيتين ٣فضية واحدة واربع ميدليات برونزية لترفع رصيجها الى ٢٧ويشارك في البطولة اثني عشر دولة افريقية وهم مصر ,الجزائر,ليبيا ,المغرب, سيشل, كينيا ,بروندي ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب افريقيا و نيجيريا.وتعد هذه المرة الاولي التي تستضيف مصر فيها البطولة الافريقية للمضمار.و جدير بالذكر ان هذه البطولة هي ثاني بطولة تقام علي ارض مضمار استاد القاهره والذي تم افتتاحه بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي.