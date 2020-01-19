إصابة يوسف البخاري صاحب ذهبية الجزائر برياضة الدراجات بخلع في الكتف

تعرض لاعب منتخب الجزائر لرياضة الدراجات يوسف البخاري للإصابة بخلع في الكتف.
جاء ذلك خلال مشاركة في سباق أمس في البطولة الإفريقية للمضمار الدراجات، وتم نقله إلى مستشفى
وكان اللاعب حقق المدالية الذهبية خلال اليوم الثاني للبطولة.
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