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إصابة يوسف البخاري صاحب ذهبية الجزائر برياضة الدراجات بخلع في الكتف

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تعرض لاعب منتخب الجزائر  لرياضة الدراجات يوسف البخاري  للإصابة بخلع في الكتف.
جاء ذلك خلال مشاركة في سباق  أمس في البطولة الإفريقية  للمضمار الدراجات،  وتم نقله إلى مستشفى

لتلقي العلاج بالقاهرة، وطالبه الطبيب بالراحة لمدة 45 يوماً .
وكان اللاعب حقق المدالية الذهبية خلال اليوم الثاني للبطولة.
 
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