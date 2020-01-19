تعرف على ترتيب الدوري الألماني

أقيمت اليوم السبت ست مباريات في الدوري الألماني الدرجة الأولى، بالجولة الثامنة عشر حيث فاز كولن على فولفسبورج بثلاثية مقابل هدف، أما فرايبورج ففاز على ماينز بهدفين مقابل هدف.

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أما بوروسيا دورتموند ففاز على أوجسبورج بـ 5-3، وآنتراخت فرانكفورت ففاز على هوفنهايم

أما ترتيب الدوري الألماني فجاء كالاتي

بهدفين مقابل هدف، أما فيردر بريم ففاز على فورتونا دسلدورف بهدف دون مقابل وأخيرًا لايبزيج فاز على يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

1- لايبزيج بـ 40 نقطة

2- بوروسيا مونشنجلادباخ بـ 35 نقطة

3- بايرن ميونيخ بـ 33 نقطة

4- بوروسيا دورتموند بـ 33 نقطة

5- شالكه بـ 33 نقطة

6- فرايبورج بـ 29 نقطة

7- باير ليفركوزن بـ 28 نقطة

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8- هوفنهايم بـ 27 نقطة

9- فولفسبورج بـ 24 نقطة

10- أوجسبورج بـ 23 نقطة

11- آنتراخت فرانكفورت 21 نقطة

12- أونيون برلين بـ 20 نقطة

13- كولن بـ 20 نقطة

14- هيرتا برلين بـ 19 نقطة

15- مايتنز بـ 18 نقطة

16- فيردر بريمن بـ 17 نقطة

17- فورتونا دوسلدورف بـ 15 نقطة

18- بادربورن بـ 12 نقطة