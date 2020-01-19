الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية محمد حمزة ببطولة الشباب بفرنسا

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح لفوز اللاعب محمد حمزة بذهبية بطولة العالم للشباب تحت 20 عام المقامة في فرنسا. تحت 20 عام المقامة في فرنسا. ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني على هذا الإنجاز والمجهود الكبير ونجاح اللاعب محمد حمزة في الفوز بالميدالية الذهبية ورفع راية مصر في المحافل الدولية. عبد المنعم الحسيني على هذا الإنجاز والمجهود الكبير ونجاح اللاعب محمد حمزة في الفوز بالميدالية الذهبية ورفع راية مصر في المحافل الدولية. فاز محمد حمزة في المباراة النهائية على بطل فرنسا بنتيجة 15/6.

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