طائرة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة "رجال"رقم 38 عن وقوع فريق الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم معه كلا من بنى ياس الاماراتى ووادى موسى الاردنى والسلام العمانى وغاز الجنوب العراقى. تضم معه كلا من بنى ياس الاماراتى ووادى موسى الاردنى والسلام العمانى وغاز الجنوب العراقى. ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على صالة استاد القاهرة الدولى من 16 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر نفسه.

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