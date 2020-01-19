أحمد السنفاوي يحصل على ميدالية جديدة بالبطولة الإفريقية للدراجات

واصل احمد السنفاوي لاعب منتخب مصر للدراجات الحصول علي المدالية جديدة خلال البطولة الأفريقية لدراجات المضمار ، حيث حصد اللاعب خلال سباق اليوم في ٢٠٠متر اسبرينت علي المدالية الفضية.

وكان اللاعب قد حصد في اليوم الاول المدالية الفضية والبرونزية ليضيف في اليوم الثاني ميدالية فضية، وحصل السنفاوي حتي الأن علي 4 ميداليات في البطولة الإفريقية.

والجدير بالذكر أن اللاعب قد حصل خلال البطولة العربية الماضية 6 ميداليات.

سباق اليوم في ٢٠٠متر اسبرينت علي المدالية الفضية.وكان اللاعب قد حصد في اليوم الاول المدالية الفضية والبرونزية ليضيف في اليوم الثاني ميدالية فضية، وحصل السنفاوي حتي الأن علي 4 ميداليات في البطولة الإفريقية.والجدير بالذكر أن اللاعب قد حصل خلال البطولة العربية الماضية 6 ميداليات.

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