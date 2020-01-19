بونجاح يشكر جماهير السد على دعم الفريق ويعدهم بحصد الألقاب في المستقبل

حرص الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري علي توجيه الشكر لجماهير ناديه، التي حضرت للأحتفال مع اللاعبين بالتتويج بكأس قطر، عقب الفوز على الدحيل 4 / صفر، أمس الجمعة في المباراة النهائية.

وقال بونجاح خلال الإحتفالات التي جرت بالملعب الفرعي بنادي السد : ” نحن سعداء للغاية بمشاركة الجماهير معنا في الإحتفالات ، فهذا أمر مميز للغاية يعكس حجم الترابط بين الجمهور واللاعبين .

وأضاف: “نقدم للجماهير الشكر على ذلك ونعدهم بان نواصل البحث عن الإنجازات وحصد البطولات في المستقبل ، فهدفنا دائمًا هو أسعاد جمهورنا وأن نقدم له البطولات والألقاب رغم صعوبة المنافسات، لكننا قادرون دوماً على تحقيق الإنجاز من أجل جمهورنا الذي لايتوقف مطلقًا عن مساندتنا”.

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وتابع قائلًا : “نحن من جانبنا نعدهم ببذل أقصى جهد ممكن وأن ننافس بكُل قوة على جميع البطولات وأن كأس قطر ستحفزنا للسعي للمزيد من الانجازات هذا الموسم ” .

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