تشيلسي يسقط  بهدف قاتل أمام نيوكاسل وأرسنال يتعثر بفخ التعادل

انتزع نيوكاسل فوزاً قاتلاً من ضيفه تشيلسي عندما تغلب عليه بهدف وحيد السبت في إطار المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



سجل لنيوكاسل مدافعه اسحاق هايدن في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من الفرنسي ألان سان-ماكسيمان.



وكان تشيلسي الطرف الأفضل في المباراة وخلق العديد من الفرص دون ترجمتها إلى أهداف، فيما استغل نيوكاسل ركلته الركنية الوحيدة في المباراة (مقابل 10 للفريق اللندني) لتسجيل هدف الفوز واقتناص ثلاث نقاط ثمينة ابعدته عن مراكز الهبوط بارتقائه الى المركز الثاني عشر.



في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراه أخرى سقط آرسنال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، أما ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات.



وسجل هدف آرسنال جابرييل مارتينيلي (45)، بينما أحرز هدف التعادل لشيفيلد جون فليك (83).



وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

