تألق "هالاند" يطغى على فوز دورتموند على أوغسبورغ بالدوري الالماني



قدم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند أوراق اعتماده بامتياز مع بوروسيا دورتموند عندما نزل بديلا وسجل ثلاثية في 20 دقيقة، قلبت تأخر فريقه أمام مضيفه أوغسبورغ إلى فوز 5-3، السبت في المرحلة 18 من البوندسليغا.



وكان دورتموند متخلفا 1-3 في الدقيقة 59، ومتجها لخسارة ثانية تواليا على ارض اوغسبورغ، الا ان اللاعب القادم من ريد بول سالزبورغ النمسوي مقابل 20 مليون يورو، سجل بعد ثلاث دقائق من نزوله مقلصا الفارق (59)، ثم ضمن الفوز بالهدفين الرابع والخامس (70 و79).



وهذه المباراة الرسمية الاولى لهالاند (19 عاما) مع دورتموند، بعد مشاركته نصف ساعة في ودية ماينتس الاسبوع الماضي.



وكان هالاند أصبح بعمر الثامنة عشرة و58 يوما ثالث اصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري ابطال اوروبا في مرمى غنك البلجيكي في أيلول/سبتمبر الماضي. ووحدهما النجمان السابقان الانكليزي واين روني والاسباني راوول نجحا في ذلك قبله وفي سن اصغر منه.



كما ان هالاند هو اول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في اول خمس مباريات له في دوري الابطال، قبل ان يودع فريقه وبرصيده ثمانية أهداف بفارق اثنين عن المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ.



ونظرا لتألقه هذا الموسم، حاولت اندية اوروبية عريقة اغراء هالاند بالانضمام اليها بينها مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي.



وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك قبل المباراة عن هالاند "هو ماسة صافية، لكن عليه التقدم. هو لاعب شاب واحذّر من التوقعات المفرطة، لكنه يجلب لنا القوة ولديه ذهنية رائعة".



وتساوى دورتموند الذي يستعد لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بـ33 نقطة مع بايرن ميوينخ الثالث وشالكه الخامس الذي اسقط بوروسيا مونشنغلادباح الوصيف (35) بهدفين نظيفين الجمعة.



وكان اوغسبورغ الذي سقط ذهابا بنتيجة كبيرة على ارض دورتموند 1-5، فاز الموسم الماضي على ارضه 2-1 في اذار/مارس 2019.



وحقق اوغسبورغ 16 نقطة من 18 ممكنة، قبل خسارته أمام لايبزيغ المتصدر 1-3 في المرحلة السابعة عشرة قبل العطلة الشتوية.



وكان دورتموند الافضل في بداية المباراة وهدد مرمى الخصم بكرة البلجيكي تورغان هازار (4)، وأخرى أهدرها القائد ماركو رويس على باب المرمى بعد تمريرة مقشرة من الانكليزي الشاب جايدون سانشو (8).



وأُلغي هدف لاوغسبورغ بداعي التسلل (22)، لكن دورتموند واصل اهدار الفرص بتسديدة عالية فوق العارضة لسانشو (28)، وأخرى خطرة لرويس (29).



وخلافا لمجريات اللعب، عاقب فلوريان نيدرليشنر الضيوف مستغلا عرضية السويسري روبن فارغاس من الجهة اليسرى، ليتابعها بسهولة من مسافة قريبة في المرمى الخالي من السويسري رومان بوركي (34).



وبعد ثوان على انطلاق الشوط الثاني، أطلق ماركو ريشتر تسديدة قوية بعيدة المدى، سطنت شباك دورتموند هدفا ثانيا وراء الحارس المذهول (46).



لكن الدولي يوليان براندت تلاعب بالدفاع وأطلق تسديدة قوية قلصت الفارق لتعيد الامل لفريقه (49).



وجاءت الصفعة الاقوى لدورتموند عندما عزز أوغسبورغ تقدمه الى 3-1 بهدف نسخة طبق الاصل عن الاول، بعرضية من فيليب ماكس الى نيدلريشنر تابعها في المرمى الخالي محققا الثنائية (55).



لكن هالاند البديل قدم اوراق اعتماده بعد ثلاث دقائق من نزوله، بتقليص الفارق من تسديدة يسارية من زاوية ضيقة اثر تمريرة من سانشو (59)، ثم راوغ سانشو الحارس منفردا وسجل في المرمى الخالي بعد ضربه مصيدة التسلل (61).



وأضاف هالاند الثاني له والرابع لفريقه بعد مجهود مميز لهازار المنطلق من منتصف الملعب والمراوغ للحارس قبل تمريره كرة خالصة للنروجي الشاب (71).



وانطلق هالاند بمرتدة وسجل بيسراه ارضية قاتلة منحت فريقه التقدم 5-3 ليحقق الثلاثية (79). وتابع دورتموند هوايته في مبارياته الاولى من السنة الجديدة حيث لم يخسر منذ 16 عاما.

