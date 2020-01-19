رياضة | موعد مباراة ميلان اليوم الأحد في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة أودينيزي ضد ميلان بث مباشر AC Milan beIN SPORTS HD 4

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يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الأحد 19 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونص ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وستذاع مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي Advertisements في حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما في خط الدفاع : أندريا كونتي – ماتيو موساشيو – أليسيو رومانيولي – ريكاردو رودريجيز في خط الوسط : فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – جياكومو بونافنتورا – خيسوس فيرنانديز سوسو في خط الهجوم :كريستوف بيونتيك – زلاتان إبراهيموفيتش

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز ويتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 19 مباراة خاصها حتى الآن.