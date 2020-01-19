رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Manchester united live

يفتح ستاد "الأنفيلد" أبوابه مساء اليوم الأحد 19 يناير 2020، لاستضافة المواجهة النارية بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجوة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البر

يميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة (20 انتصارًا – 1 تعادل – سجل 50 هدفًا – استقبل 14 هدفًا)، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة (9 انتصارات – 7 تعادلات – 6 هزائم).

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي: تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 18 / 1 / 2020، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش".

التشكيلة المتوقعة لمباراة Liverpool vs manchester united بالدوري الانجليزي:

تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكير خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب - أرنولد Advertisements خط الوسط: فينالدوم – فابينيو - هندرسون خط الهجوم: ماني – فيرمينو – صلاح

تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: بيساكا – ماغواير – ليندلوف - ويليامز خط الوسط الدفاعي: ماتيتش – فريد خط الوسط الهجومي: جيمس – لينغارد - راشفورد خط الهجوم: مارسيال

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي، حيث تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق التونسي عصام الشوالي، وستكون المباراة متاحة ايضا عبر قنوات: