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رياضة | تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير ، أخر التطورات الخاصة بموقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء بالرحيل عن القعلة الحمراء أو البقاء.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"تلقى وليد أزارو عرضًا اليوم من نادي الاتفاق السعودي، وهو مغري للغاية".
وتابع :"الراتب الذي سيتقاضاه في النادي السعودي أكبر بكثير مما يتقاضاه في الأهلي".
وزاد :"وليد أزارو رفض هذا العرض، لأنه يرى أنه سينتظر لنهاية شهر يناير وبالتالي سيتم فسخ تعاقده لا يستفيد الأهلي من العرض".

وأشار :"لو تمسك أزارو بهذا الموقف فربما يلجأ الأهلي للإعارة من أجل قيد أليو بادجي في قائمة الفريق"
وواصل :"في حالة استمرار رفض أزارو سيحاول الأهلي الإبقاء على اللاعب، مشيرًا إلى أن جيرالدو يرغب في إكمال مهمته مع الأهلي".
وأتم :"القرار في النهاية سيكون بالتشاور بين إدارة الكرة وفايلر، والمؤكد أن النادي نجح في إيجاب عرض جيد ومغري جدًا لأزارو في استكمال الموسم بالسعودية".

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