رياضة | جورديولا يكشف موعد رحيله عن مانسشتر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورديولا يكشف موعد رحيله عن مانسشتر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن موعد رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي خلال تصريحات صرح بيها لشبكة سكاي سبورتس العالمية.

وقال جوارديولا:"إذا لم يقيلني النادي، سأبقى مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل بنسبة 100% هذا القرار لا يعود إلى أننا فزنا في آخر مباراتين أو لعبنا بشكل أفضل في الأشهر القليلة الماضية، ولكني أستمتع بالعمل معهم وأحب ذلك. لن أغادر حتى لو كان الوضع سيئًا ونحن خارج دوري أبطال أوروبا كمدرب، هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. لا أحد يفوز طوال الوقت، لكن الأمر كله يتعلق بما يمكننا القيام به بعد ذلك لتحسين الوضع".

وأضاف المدرب الاسباني:" لقد فاز ليفربول في 20 من أصل 21 مباراة في البريميرليج ذلك يجعلهم يتصدرون كل بطولات الدوري في العالم البقاء بعيدًا عن ليفربول يعني أنه ليس من المثير أن ننظر إلى ما يحققونه. سيكون من الجيد لنا التركيز على ويلفريد زاها وكريستال بالاس، ثم يوم الثلاثاء لدينا شيفيلد من الأفضل التركيز على ما يمكننا القيام به حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى".

يذكر أن نادي مانسشتر سيتي قد تعادل بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.