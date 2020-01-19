رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: حيلة لحل أزمة جروس.. كارتيرون يراقب صفقة الشتاء المنتظرة.. حسم مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: حيلة لحل أزمة جروس.. كارتيرون يراقب صفقة الشتاء المنتظرة.. حسم مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 18 يناير العديد من الانباء والاخبار داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حيلة جديدة لحل أزمة جروس ومراقبة كارتيرون لصفقة الفريق قي الشتاء وحسم مصير نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك للهروب من العقوبات في أزمة المدرب السويسري والذي تقدم بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

واستشهد مسئولو الزمالك بالوكيل ومنح المدرب مستحقاته في مواعيدها وعدم التأخير عنه بشكل نهائي، بالإضافة لعدم حضوره لحفل النادي قبل رحيله لمنحه باقي مستحقاته.

طنطا يضم ثنائي الزمالك بالميركاتو الشتوي

نجح مجلس ادارة نادي طنطا الرياضي برئاسه السيد المحاسب فايز عريبى فى التعاقد مع ثنائي لاعبي الزمالك الشباب وذلك على سبيل الاعارة لمدة سته اشهر فى اطار تدعيمات صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

كان الجهاز الفني بقياده ايمن المزين المدير الفنى للفريق قد اوصي بضم الثنائي هانى رشدى راس حربة الزمالك ٩٩ ومعه الاعب حسين فيصل الذى يجيد اللعب فى مركزى الوسط يمين ويسار وايضا فى مركز صانع الالعاب.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

يستغل مسئولو نادي الزمالك مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري في حسم صفقة كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي.

ويرغب الزمالك في الظفر بخدمات العراقي والذي يمتلك مستويات عالية ويتوقع له الجميع مستقبل واعد مع النادي البورسعيدي.

ويسعى المدرب لاستغلال اللقاء وقوة المنافسة في الحكم على مستواه واتخاذ القرار النهائي بعدما أشادت الإدارة به بصورة كبيرة في الفترة الماضية وأثنوا على مستواه لكن كارتيرون يتمسك أن يكون التعاقد مع أي لاعب بناء على قراره بشكل مباشر.

كارتيرون يدعم مران الزمالك بمواهب جديدة

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يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سياسته بتصعيد بعض المواهب المميزة لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000، وحسين فيصل وأحمد عيد.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

حسم مسئولو نادي الزمالك موقف أحمد رفعت لاعب الفريق بشأن العودة للفريق خلال الموسم المقبل عقب انتهاء فترة الإعارة.

وأثنى مسئولو الزمالك على مستوى وإمكانيات رفعت بعد متابعة مبارياته مع زعيم الثغر وتحمسوا بشدة للاستفادة منه في الموسم المقبل، ورغم تواجد أكثر من بديل في مركز الجناح الأيسر لكن إدارة الكرة ترى أن اللاعب نضج بشكل كبير عما كان عليه في الزمالك وله شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر وهو ما يحتاجه الفريق بتواجد لاعب لا يخشى المنافس.

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

اطمئن الجهاز الفني للزمالك على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قبل مباراة المصري المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتأكد جاهزية الحارس للمشاركة في تلك المواجهة الصعبة بعد الفوز في لقاء الجونة.

الزمالك يضرب عصافير بتأجيل لقاء المصري

يحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز بعض المصابين قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك والمصري ليكون في صالح الجهاز الفني بالوصول ببعض المصابين لأفضل فورمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.