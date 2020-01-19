رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت: صفقة سوبر تُشعل الصراع مع لاتسيو.. ومهاجم سنغالي يُعرقل انتقال "أزارو" للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت: صفقة سوبر تُشعل الصراع مع لاتسيو.. ومهاجم سنغالي يُعرقل انتقال "أزارو" للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها آخر المستجدات بخصوص رحيل المغربي وليد أزارو عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 18 / 1 / 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

1- سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي:

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره الاتفاق السعودي من أجل التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويرغب نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رغبة إدارة نادي الاتفاق في التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية اصطدمت بمغالاة وكيله في طلباته المادية ، ورفض السنغالي سليمان دوكارا مهاجم الفريق الشرقي فسخ عقده مع الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتفاق توصلت إلى صيغة تفاهم مع وكيل أزارو في البداية، على استعارته حتى نهاية الموسم، مقابل 500 ألف دولار، لكنها فوجئت لاحقًا برفع مطالبه إلى مليون و200 ألف دولار، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشترط السنغالي دوكارا الحصول على إجمالي مبالغ الفترة المتبقية من عقده مع الاتفاق، أو إحضار عرض يوفر له راتبًا مماثلًا لما يجنيه في النادي، حتى يوافق على الرحيل وافساح الطريق للتعاقد مع المغربي وليد أزارو.

ويسعى الاتفاق إلى التخلص من راتب دوكارا الضخم أولًا حتى يتمكن من توفير سيولة لتحمل كلفة ضم لاعب أجنبي جديد.

2- السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي:

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً ، مع السنغالي أليو بادجي ، مهاجم رابيد فينيا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف قادمة ليكون الصفقة الثانية بعد محمود عبد المنعم "كهربا".

وكلف أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد خزينة النادي الأحمر مبلغ 2 مليون يورو من أجل إنهاء الصفقة من نادي رابيد فيينا النمساوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب حيث يصل راتبه السنوي إلى 700 ألف يورو في الموسم وبزيادة 50 ألف يورو في كل موسم من عقد الذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن تعاقد الأهلي مع أليو بادجي الملقب بـ"ماني الجديد" أثار غضب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر خاصة بعد ما كلفت الصفقة خزينة النادي الأحمر مبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.

ويشعر رمضان صبحي من إدارة النادي الأهلي بالغضب بسبب تجاهل إنهاء شراء عقده من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتعاقد مع السنغالي أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي بمقابل مادي كبير ، ومن قبله محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وأفيس البرتغالي السابق في صفقة وصلت إلى ما يقرب 55 مليون جنيه تقريباً.

ويضغط رمضان صبحي على إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد معه من النادي اللندني بشكل نهائي وليس عن طريق تجديد الإعارة كما حدث في الموسم الجاري.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

3- الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إعارة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض مجلس الإدارة بالاتفاق مع إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، فكرة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، على سبيل البيع النهائي، بسبب عدم وصول العرض المناسب للنادي أو اللاعب خلال الفترة الحالية.

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وعقد عبدالحفيظ، جلسة مع أزارو خلال الساعات الماضية لتحديد مصيره، وعرض عليه الخروج على سبيل الإعارة إلى أحد الدوريات الخليجية حتى نهاية الموسم الجاري.

ووافق اللاعب على عرض مدير الكرة، إلا أنه قرر تأجيل فكرة تجديد عقوده خاصةً أنه أصبح خارج الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن بالإضافة إلى السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد.

4- تأجيل مباراة جديدة للأهلي في الدوري:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله و دعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات .

كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي .

أبرز أخبار النادي الأهلي السبت 18 / 1 / 2020

5- صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة:

فجرت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن النادي الأهلي يزاحم لاتسيو الإيطالي على صفقة قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الأهلي يزاحم لاتسيو على ضم الدولي الجامبي، لامين جالو، مهاجم ساليرنيتانا الإيطالي .

وتابعت الصحيفة، أن لاتسيو يسعى لضم المهاجم الجامبي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكملت الصحيفة، أن الأهلي ينافس لاتسيو على المهاجم الجامبي، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء بالتحدث مع وكيله حول إمكانية التعاقد معه.

يذكر أن القيمة السوقية للمهاجم الجامبي 5 ملايين يورو، والنادي الإيطالي غير مستعد للتخلي عن جالو، بأقل من هذا المبلغ.

6- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي «أفشة» - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.