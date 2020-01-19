رياضة | أحمد بامعوضة يكشف حقيقة رحيل المؤشر عن الأهلي الفترة الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بامعوضة يكشف حقيقة رحيل المؤشر عن الأهلي الفترة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد بامعوضة المدير التنفيذي بالنادي الأهلي السعودي، عن حقيقة رحيل سلمان المؤشر، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال بامعوضة، "سلمان المؤشر هو لاعب أهلاوي، وسوف ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي".

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وواصل، "عقدنا اجتماع مع اللاعب سلمان المؤشر أكثر من مرة، مؤكدًا أنه غير صحيح خروجه من صفوف الأهلي في الفترة الحالية".

وأضاف، "اللاعبون منعزلون تمامًا عن جميع المشاكل الموجودة بين الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن تركيزهم على الملعب دائمًا".

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل إلى دور نصف النهائي، ليلاقي النصر يوم الأول من شهر مارس المقبل.