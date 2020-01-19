الامارات | سكورزا: جاهزون لأوزبكستان.. وطموحنا المربع الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سكورزا: جاهزون لأوزبكستان.. وطموحنا المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الخامسة والربع من مساء اليوم، مواجهة حاسمة ومصيرية أمام منتخب أوزبكستان باستاد راجا مانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويدخل «الأبيض» المباراة بشعار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، للمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى «أولمبياد طوكيو 2020»، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى «الأولمبياد»، ممثلين عن قارة آسيا، إضافة إلى منتخب اليابان (مستضيف البطولة).

وأنهى المنتخب تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية على أحد ملاعب التدريب في بانكوك، تحت قيادة المدير الفني ماسيج سكورزا وجهازه المعاون، بمشاركة 23 لاعباً: هم: حمدان البارود، ماجد راشد، خالد الظنحاني، محمد الحمادي، خالد البلوشي، عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري، ماجد سرور، خلفان النوبي، عيد خميس، محمد شاكر، يحيى نادر، علي عيد، جاسم يعقوب، سعيد سويدان، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، علي صالح

وعبدالرحمن صالح.

وأعلن الجهاز الطبي جاهزية علي صالح للمباراة بنسبة عالية جداً، حيث تبقى مسألة مشاركته في يد الجهاز الفني.

جاء تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من تعادل سلبي أمام فيتنام، وفوز على كوريا الشمالية بهدفين دون رد، وتعادل إيجابي مع الأردن بهدف لهدف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، من تعادل مع إيران بهدف لهدف، وفوز على الصين بهدفين دون رد، وخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين لهدف.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الأولمبي، ماسيج سكورزا، جاهزية كل اللاعبين لخوض المباراة، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة، وأن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى يؤهلهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، والإقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى «أولمبياد طوكيو 2020».

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وقال سكورزا، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، إن «مواجهة أوزبكستان تختلف تماماً عن مباريات مرحلة المجموعات، خصوصاً أن كل منتخب يسعى إلى تقديم كل ما يملك لتحقيق الفوز، على اعتبار أنه لا مجال للتعويض»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين لكل السيناريوهات، سواء الأوقات الإضافية، أو ركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف سكورزا: «على الرغم من أن المنتخب لم يحصل على الراحة الكافية، كونه وصل إلى بانكوك مساء أول من أمس، قادماً من مدينة بوريرام التي استضافت مباريات المجموعة الرابعة، فإن الجهاز الفني حرص على وضع البرنامج المناسب، من خلال تدريب استشفائي، إلى جانب محاضرة نظرية وأخرى للفيديو».

وأشاد سكورزا بالدور الذي يلعبه الجهازان الإداري والفني في مسألة التهيئة النفسية للاعبين، والكادرالطبي في إعادة تأهيل اللاعبين المصابين وتجهيزهم في الوقت المناسب.

ويدير المباراة طاقم حكام صيني بقيادة فو مينغ (ساحة)، وشي كيانغ (مساعد أول)، وتشاو يي (مساعد ثان)، وما نينغ (حكماً رابعاً)، وإيفان روبيرت من أستراليا (حكم فيديو)، ومواطنه بيرت جيمس (حكم فيديو مساعد)، والأردني أدهم المخادمة (حكم فيديو مساعد).

ماجد: سنقاتل لخطف بطاقة التأهل

وعد لاعب وسط اتحاد كلباء والمنتخب الأولمبي، ماجد راشد، بالقتال بقوة لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، ووصف مباراة أوباكستان بالمصيرية والمهمة في مشوار المنتخب في هذه البطولة، لافتاً إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى نصف النهائي يمر عبر تجاوز عقبة أوزبكستان، وأن التفوق على المنافس أمر حتمي لبلوغ المرحلة المقبلة، وضمان مواصلة المشوار في سبيل الحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد ماجد راشد جاهزية كل عناصر المنتخب لخوض المباراة، مبيناً أن أي لاعب يقع عليه الاختيار من قبل الجهاز الفني لقائمة البداية، سيكون قادراً على القيام بالمهمة وتقديم الأداء المطلوب، لأن كل اللاعبين في كامل الجاهزية.