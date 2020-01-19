الامارات | كوزمين يفتح الباب أمام عودته للدوري الإماراتي من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين يفتح الباب أمام عودته للدوري الإماراتي من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي الأسبق، الروماني أولاريو كوزمين، أن الباب مازال مفتوحاً أمامه عودته مجدداً للتدريب في الدوري الإماراتي بعد أن رحل قبل ثلاثة مواسم للعمل في الدوري الصيني.

وشوهد مدرب شباب الأهلي والعين سابقاً في استاد زعبيل لمساندة «الفرسان» في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم ضد النصر، والتي فاز فيها الأخير 2-1.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية: «ربما أعود إلى الدوري الإماراتي في يوم ما، لا توجد حالياً أي عروض من أندية محلية، والآن أنا أعمل في الصين ومرتبط بنادي جيانغسو سونينغ، لا أعلم ما يمكن أن يحدث غداً لكني أمضيت فترات سعيدة هنا في الإمارات، وحينما تحين الفرصة قد أعود في أي وقت».

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وأعلن جيانغسو سونينغ الصيني، في مارس من عام 2018 عن تولي الروماني كوزمين أولاريو، الذي قاد شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015، المهمة خلفاً للإيطالي فابيو كابيلو.

ونفى كوزمين صحة الشائعات التي ربطت بينه وبين عدد من الأندية المحلية والمنتخب الوطني في بعض الفترات، قائلاً: «منذ أن رحلت عن شباب الأهلي لم يصلني أي عروض رسمية أو شفهية، وكل ما تردد في هذا الخصوص كان مجرد اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة». وعن أسباب ظهوره للمرة الأولى في دبي بعد رحيله عن شباب الأهلي

قال: «أنا هنا مع فريقي الصيني، حيث نقيم معسكراً خارجياً في دبي، ولم أتواجد بغرض التفاوض مع أي نادٍ آخر أو حتى للسياحة، لقد وجدتها صدفة أن أحضر المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، وأساند فريقي السابق شباب الأهلي، وقد سعدت كثيراً بالمستوى الذي خرجت به المواجهة». وعن تقييمه لنهائي كأس الخليج العربي، قال كوزمين: «هناك تفاصيل دقيقة ومهمة حسمت المواجهة لمصلحة النصر، ولا أريد بالتأكيد أن أتحدث في ما هو أكثر من ذلك عن الجوانب الفنية احتراماً للمدربين وأيضاً للاعبين، لكن مثل هذه المواجهات تحسمها مثل هذه التفاصيل، والتي تساعد في ترجيح كفة فريق على حساب آخر، لكن بشكل عام المباراة كانت قوية ومثيرة وممتعة أيضاً من الطرفين، يجب أن نشكر الأجهزة الفنية واللاعبين على كل ما قدموه من جهد لإمتاعنا في المدرجات».