الامارات | النسخة الثانية لدورة «الألعاب الرياضية للشركات» تنطلق 27 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الثانية لدورة «الألعاب الرياضية للشركات» تنطلق 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة (كوربوريت سبورتس)، عن تنظيم النسخة الثانية من دورة «الألعاب الرياضية للشركات»، التي تُقام فعالياتها في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الخليج التجاري في دبي، من 27 إلى 29 فبراير المقبل، وتضم 23 رياضة مختلفة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المجلس، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات بالمجلس، ومحمد الحصري المدير التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس المنظمة للدورة، وبقية الشخصيات.

وقال العور: نجاح النسخة الأولى من الدورة التي شهدت 18 فعالية رياضية أسهم في زيادة عدد الفعاليات والمنافسات لهذه السنة لتصل إلى 23 فعالية، وهذه الدورة تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها، والتي تربط بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسات القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني في مجتمعنا وقضاء وقت مفيد وممتع. من جانبه، قال محمد الحصري: قررنا تمديد فترة التسجيل في ضوء الإقبال الكبير على المشاركة، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى أكثر من 2000 موظف وموظفة من 140 جنسية، ومن مختلف الفئات والأعمار ومن منتسبي 28 مؤسسة وشركة حكومية وخاصة في الإمارات، كما يحظى الحدث بمتابعة أكثر من 1.2 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم. وأكدت اللجنة المنظمة أن العملية التحكيمية لكل الرياضات سيتولاها حكام معتمدون من الاتحادات الرياضية. ومن أبرز ألعاب الدورة: كرة السلة، كرة القدم، التنس الأرضي، البادل تنس، الطاولة، الكريكت، الريشة الطائرة، الفوسبول، السباحة، سباقات الجري وتحدي اللياقة البدنية.. إلخ.

تفاصيل وأرقام للحدث:

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■من أبرز الألعاب في الدورة: كرة السلة، كرة القدم، التنس الأرضي، البادل تنس، كرة الطاولة، الكريكت، الريشة الطائرة، الفوسبول، السباحة، سباقات الجري، وتحدي اللياقة البدنية.

■تجاوز عدد المسجلين حتى الآن، 2000 موظف وموظفة من 140 جنسية.

■المشاركون يمثلون مختلف الفئات والأعمار، ومن منتسبي 28 مؤسسة وشركة حكومية وخاصة.

■يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة أكثر من 1.2 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم.

■يتولى العملية التحكيمية حكام معتمدون من الاتحادات الرياضية.