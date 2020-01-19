الامارات | نيغريدو وكرونسلاف يبثان «روح البطولات» في النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن نيغريدو وكرونسلاف يبثان «روح البطولات» في النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح التعاون المشترك بين نجم فريق النصر وقائده الإسباني نيغريدو، ومدرب الفريق، الكرواتي كرونسلاف، في الوصول بالعميد إلى منصة التتويج والعودة إلى الألقاب بعد غياب سنوات من بوابة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الفوز أول من أمس على شباب الأهلي في المباراة النهائية 2-1، التي جرت على استاد الوصل في زعبيل.

ولعب نيغريدو دوراً حاسماً في مباريات عدة، كان أبرزها في نصف النهائي أمام العين، حين صنع هدف التعادل في الوقت القاتل، بينما كان هدفه الأسرع في تاريخ المسابقة في النهائي أمام شباب الأهلي والأول في المباراة بعد سبع ثوانٍ فقط، حاسماً في ترجيح كفة النصر، وزيادة الضغط على شباب الأهلي.

في المقابل قدم المدرب الكرواتي كل ما عنده على المستوى الفني وكذلك الدعم النفسي للاعبين، ليحقق اللقب الأول للفريق منذ خمس سنوات عندما ظهر الفريق آخر مرة على منصات التتويج عام 2015، متوجاً بلقب كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وزرع كرونسلاف الروح القتالية في اللاعبين، وأدى انفعاله إلى طرده في نهاية المباراة مع إداري الفريق صلاح جلال.

وظهر جمهور العميد لأول مرة بهذا الشكل منذ أكثر من خمس سنوات وبالتحديد في نهائي كأس رئيس الدولة عام 2015، وكان أمام الفريق نفسه أيضاً، وفاز وقتها النصر. وعلى استاد زعبيل امتلأت مدرجات العميد بجمهور الفريق، ولم يكتف كرونسلاف بامتلاء المدرجات وإنما كان يقوم كل فترة بالإشارة للجمهور وحثهم على التشجيع في كل أرجاء الملعب.

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وتسببت الروح التي بثها المدرب في الفريق في طرد مدير الفريق صلاح جلال في الدقائق الأخيرة، حيث ظل مدير الفريق واقفاً طوال المباراة مع المدرب، وظهرت عليه دائماً الروح التي تسببت في طرده بطلب من الحكم الرابع الذي طلب في أكثر من مناسبة خلال المباراة نتيجة كثرة الاعتراض والروح المتواجدة في دكة البدلاء.

ولم يجد حكم المباراة حلاً في إيقاف المدرب الكرواتي كرونسلاف في اللحظات الأخيرة من المباراة إلا بطرد المدرب الذي كان يقوم بمجهود خرافي في المباراة حتى تناسى نفسه ونزل إلى أرض الملعب من جانب الخط، لمطالبة الحكم بإنهاء المباراة في الوقت بدل الضائع، ليتوجه الحكم إليه ويطرده، ويخرج المدرب سريعاً من المباراة دون أي اعتراض. وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، بالتغيير الكبير الذي حدث في النصر منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجح اللاعبون في تحقيق ما يريده جمهور العميد بالعودة إلى منصات التتويج، هذه البداية نتمنى استمرارها، والمنافسة في لقب دوري الخليج العربي بعد التتويج بالبطولة التي انتهت بفضل جهود كرونسلاف، والجهاز الفني والإداري واللاعبين، لأنه لم يتأخر أي لاعب عن خدمة الفريق».

وعن تغيير الأجانب أكد أن القرار الأول والأخير في يد كرونسلاف، وأنه أدرى بحاجة العميد إذا كان يحتاج لاعبين أم لا، مشيراً إلى أن النصر سيسعى إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وسيكون الهدف الرئيس هو المنافسة في كل البطولات، مضيفاً: أما أمر التتويج بلقب فهذا بالتأكيد يتوقف على عوامل عدة أهمها التوفيق من الله.

«ماركا» تحتفي بهدف نيغريدو

أشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بهدف نيغريدو، الذي أحرزه بعد سبع ثوان فقط، ولم يتأخر موقعها الإلكتروني عن نشر هدف المباراة سريعاً معلقة عليه بأن «اللاعب الإسباني نيغريدو أحرز هدفاً من أول لمسة من اللقاء أبهر به معلق المباراة»، مشيدة بسرعة الهدف وتأثيره في المباراة، وإسهامه في تحقيق لقب الكأس.

رئيس شركة النصر يؤكد أن التعاقدات مرتبطة بقرار كرونسلاف إن كان يحتاج إلى لاعبين جدد أم لا.