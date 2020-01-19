الامارات | الحمادي: لن نفرط في فرصة التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: لن نفرط في فرصة التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الأولمبي، خليفة الحمادي، عزم اللاعبين على عدم التفريط في فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً رغبتهم في تحقيق الفوز على أوزبكستان في مباراة ربع النهائي، معتبراً أن المباراة هي الأهم في مشوار المنتخب في البطولة حتى الآن، خصوصاً أن مباريات مرحلة المجموعات كان التعويض فيها ممكناً حتى لو تعرّض المنتخب للخسارة، لكن مواجهة أوزبكستان لا تقبل سوى نتيجة واحدة هي الفوز.

وحول التحضيرات للمواجهة المهمة، كشف الحمادي أن الجهاز الفني أولى المباراة اهتماماً كبيراً، وحرص على دراسة المنافس من كل الجوانب، حتى يتمكن من وضع الاستراتيجية المناسبة للتفوق عليه، كما شرح للاعبين المهام المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

وتطرّق الحمادي بالحديث إلى مشاركة المنتخب في هذه البطولة، موضحاً أنها أكسبتهم خبرة إضافية، وأن تصدرهم للمجموعة الرابعة وضع على عاقتهم مسؤولية كبيرة، مؤكداً أنهم حريصون على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية المتعطشة لإنجازات كروية جديدة.