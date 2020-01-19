الامارات | العرياني يحقق أفضل رقم عربي في بطولة الكويت للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن العرياني يحقق أفضل رقم عربي في بطولة الكويت للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق رامي منتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» ظاهر العرياني، 116 طبقاً في الأدوار التأهيلية «الجولات الخمس» من بطولة كأس سمو أمير الكويت للرماية التي حظيت بمشاركة 61 رامياً من أفضل رماة العالم، ومعظمهم من المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020)، وهو أفضل رقم عربي، وثاني أفضل رقم في البطولة وبفارق طبق واحد عن البطل التشيكي ديفيد كوستلفسكي متصدر الدور التأهيلي وصاحب ذهبية البطولة، وحصل العرياني على المركز الخامس.

من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والآسيوي عبدالله الزعابي، بأداء الرامي ظاهر العرياني، الذي يواصل تطوير مستواه، كما أعرب عن أمله في أن يبذل كل رامٍ من رماة منتخب التراب أقصى جهد ممكن لتحسين نتائجه وتطوير مستواه.

وأضاف في تصريحات صحافية: «ليس من المقبول أن يغيب رماتنا عن منصات التتويج في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه الفريق من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والمتابعة الحثيثة من الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية.

Advertisements

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية رئيس لجنة رماية الأطباق ربيع العوضي، عن سعادته بمشاركة منتخب رماية الاطباق من الحفرة في بطولة كأس سمو الأمير السنوية التي تحظى بمشاركة واسعة وقوية، كونها في بداية الموسم وتعد بطولة إعدادية جيدة لرماة الإمارات.

العرياني سجل 116 طبقاً في الأدوار التأهيلية للبطولة التي حظيت بمشاركة 61 رامياً.